Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırıma Çarptı: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çarptı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y., idaresindeki 26 BF 508 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan S.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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