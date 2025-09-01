Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 06 FCY 27 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte E.K. ve Y.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR