Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki direğe çarparak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 06 FCY 27 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte E.K. ve Y.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.