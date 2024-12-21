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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Düştü, Sürücü Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Düştü, Sürücü Ağır Yaralı
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Bayat ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak sulama kanalı üzerindeki köprüden aşağı uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi Sağırlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki 03 BE 446 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından altından sulama kanalı geçen köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düşerek hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonrası Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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