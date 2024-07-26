Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Girdi

Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında kontrolden çıkarak taklalar atıp, şarampole giren aracın şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Özburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ş., idaresindeki 11 SC 322 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından taklalar atıp yol kenarındaki şarampole girdi. Sürücü K.Ş., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise hurdaya döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR