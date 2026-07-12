Bariyerlere çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ü. (35) idaresindeki 39 AH 757 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada aracın kopan tekerlekleri ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı