Afyonkarahisar'da Kız Arkadaşını Jiletle Öldüren Zanlı Mahkemede İfade Verdi

Afyonkarahisar'da Kız Arkadaşını Jiletle Öldüren Zanlı Mahkemede İfade Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da tartıştığı kız arkadaşı Sultan Tosun'u boğazını jiletle keserek öldüren Yusuf Ç., mahkemede olayın detaylarını anlattı. Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek 16 Haziran'a ertelendi.

Afyonkarahisar'da parkta tartıştığı kız arkadaşının boğazını jiletle keserek katleden katil zanlısı mahkemede, "Sen adam mısın, diyerek bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım" dedi.

2024 yılının Ağustos ayında, Yusuf C., parkta tartıştığı kız arkadaşı Sultan Tosun'u boğazını keserek öldürüp kanala atmıştı. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ç., tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada mahkemede ifade veren sanık Yusuf Ç., kan donduran olayı soğuk kanlılıkla anlattı. Olay günü Sultan'ın yanına gitmediğini söyleyen Yusuf Ç., "Sen adam mısın dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım. Sultanla sosyal medyada tanıştık. Müstehcen görüntülerinden dolayı ayrılmak istedim. Bu süreçte hamile olduğunu öğrendim. Bana şiddet uyguluyordu. Madde kullanmaya zorladı" dedi.

"Sultan'ın otopsisinde madde kullandığı çıkmadı"

Davaya katılan Sultan Tosun'un babası Fehmi Tosun ise Yusuf Ç.'nin kızını tehdit ettiğini savunarak, "Yusuf bana mesaj attı. Mesajda kızımı sevdiğini yazıyordu. Yusuf kızımın önceki iş yerinde tehdit etti kendi mahallemizdeki bir markette işe girdi. Sonra yine rahatsız etti. Sultan'ın otopsisinde madde kullandığı çıkmadı. Bir AVM önünde de kızımı sıkıştırmış. O da halasını aramış. Halası kurtarmış. Eski iş yerinde de müdürü Yusuf'u uyarmış ve eylemlere devam edersen durumu kolluğa bildireceğini söylemiş" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmanın 16 Haziran'a ertelenmesine ve sanık Yusuf Ç.'nin tutukluk halinin devamına karar verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.