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Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıslar Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda evleri ile arazilerine kenevir ekerek uyuşturucu elde eden iki şahıs yakalandı. Operasyonda 484 gram esrar ise saklandığı sobada ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda evleri ile arazilerine kenevir ekerek uyuşturucu elde eden iki şahıs yalanırken, operasyonda 484 gram esrar ise saklandığı sobada ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde yaşayan C.T. ve A.T. isimli şahısların evlerinin bahçelerine ve tarlalarına yasadışı kenevir ekimi yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen şahısların evlerine baskın düzenleyerek eğitimli narkotik köpekleri ile evlerin bahçeleri ve şahısların arazilerinde arama yaptı. Aramalarda 203 kök kenevir bitkisi, 484 gram esrar, 76 gram kenevir tohumu ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayın ardından C.T. ve A.T. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, operasyonda sobada saklanan esrar ise eğitimli narkotik köpekleri tarafından bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kenevir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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