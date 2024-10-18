Afyonkarahisar'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyere ok gibi saplanan otomobilde bir kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (31) idaresindeki 26 AFN 762 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarındaki kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, M.E. (56) yaşamını yitirdi, sürücü ile beraberindeki A.Ç. (63), G.E. (61) ile S.E. (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazan'ın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR