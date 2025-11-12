Haberler

Afyonkarahisar'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü F.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada iki çocuk da dahil olmak üzere üç kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarına takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, İhsaniye ilçesi Basırlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.K., idaresindeko 34 NNU 763 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü F.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ikisi çocuk 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

