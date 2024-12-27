Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K., yönetimindeki 03 ET 756 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girerek durabildi. Kaza sürücü ile birlikte E.K. ve K.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR