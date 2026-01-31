Haberler

Duvara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Büyükkalecik beldesinde kontrolden çıkan otomobil refüje girdi ve bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje girip ardından bir evin istinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ş., idaresindeki 03 AND 852 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje girip sonrasında bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
