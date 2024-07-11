Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan jandarma tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde G.K. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR