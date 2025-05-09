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Afyonkarahisar'da Kafe Çalışanlarına Saldırı: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Kafe Çalışanlarına Saldırı: İki Yaralı
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Alkollü olarak gittiği kafede çevresini rahatsız eden bir kişi, kafe çalışanlarına saldırarak kavgaya sebep oldu. Olayda yaralananlar arasında kavgayı ayırmaya çalışan bir müşteri de bulunuyor.

Afyonkarahisar'da alkollü olarak gittiği kafede çevresini rahatsız ettiği için uyarılan ve çalışanlar tarafından dışarı çıkarılan bir şahıs birkaç dakika sonra geri dönüp çalışanlara saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yaralanan iki kişiden birinin ise kavgayı ayırmaya çalışan bir müşteri olduğu ortaya çıktı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu sürülen O.R., isimli şahıs arkadaşları ile birlikte kafeye gitti. Bir süre sonra diğer müşteriler, O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olup durumu kafe çalışanlarına söyledi. Bunun üzerine kafe çalışanları çevreyi rahatsız eden grubu uyarıp kafeden ayrılmalarını istedi. Çalışanların uyarısını dikkate alan grup üyeleri dışarı çıktı. Ancak grup üyelerinden O.R., birkaç dakika sonra geri gelip kafe çalışanı E.M. ile tartışmaya başladı. O.R., daha sonra E.M.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Kavgayı gören müşterilerden O.C. ise tarafları ayırmak istedi. Bu sırada O.R., O.C.'yi de yumruk ve tekme darbeleri ile darp ederek yere düşürdü. Kavga çevreden geçenlerin araya girmesi ile sonlanırken taraflar darp raporu alıp karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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