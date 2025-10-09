Haberler

Afyonkarahisar'da Kadınlara Şiddetle Mücadele Eğitimi

Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kadınlara yönelik şiddeti önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 45 işletme çalışanına 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' hakkında bilgi verildi, ayrıca 63 öğrenciye hediyeler verildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kadınlara şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme çalışmasının İscehisar ilçesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmayla ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "İscehisar ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 45 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir.

Ayrıca yine İscehisar ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören 63 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
