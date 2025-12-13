Jandarma kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından Hocalar ilçesinde vatandaşlara kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı.

Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Hocalar ilçesinde 124 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Ayrıca yine aynı ilçemizde okullarda eğitim gören 47 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdimedilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR