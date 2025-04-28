Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 940 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, bir iş yerinde 15 bin 940 doldurulmuş makaron ve 20 bin boş makaron ile 26 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayda N.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında 15 bin 940'ı doldurulmuş 20 bini boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri N.A., isimli şahsın iş yerinde kaçak tütün ve sigara sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler şahsın kent merkezinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 15 bin 940 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin adet boş makaron ve 26 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa