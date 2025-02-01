CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıslar Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide kaçak kazı yapan Y.İ. ve İ.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Baskın sırasında dedektör ve kazma gibi aletler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şahıslar devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri arazide kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Ardından kazı alanına baskın düzenleyen ekipler Y.İ. ve İ.K., isimli şahısları gözaltına aldı. Baskın yapılan alanda yapılan aramada ise dedektör, kazma, kürek, çapa, su bulma cihazı, boru anahtarı ve bakır çubuk ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
img

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
img

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.