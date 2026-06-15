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Jandarma çeşitli suçlardan aranan 48 kişiyi yakaladı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 48 kişiyi yakaladı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 48 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 12'si işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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