Afyonkarahisar'da jandarma Sinanpaşa'da 113 vatandaşa uyuşturucuya karşı eğitim verdi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesinde 113 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizması olarak kullanılan UYUMA uygulaması hakkında bilgi verilerek uygulamanın kullanımı anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı