Afyonkarahisar'da jandarma Sinanpaşa'da 113 vatandaşa uyuşturucuya karşı eğitim verdi

Afyonkarahisar'da jandarma Sinanpaşa'da 113 vatandaşa uyuşturucuya karşı eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesinde 113 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konuları anlatıldı; UYUMA uygulamasının kullanımı da vatandaşlara aktarıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesinde 113 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.
Çalışma kapsamında vatandaşlara 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizması olarak kullanılan UYUMA uygulaması hakkında bilgi verilerek uygulamanın kullanımı anlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı