Çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 24 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 5 işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
