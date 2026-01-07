Haberler

Jandarmadan kaçak makaron operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 18 bin dolu makaron, nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon sonucu bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 18 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı bir ifade değerlendiren ekipler kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 17 bin 980 adet dolu makaron, 14 kilo 550 gram nargile tütünü ve 9 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayın ardından H.İ., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

