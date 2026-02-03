Jandarma aranan 50 kişiyi gözaltına aldı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken şahıslardan 8'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR