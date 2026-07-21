İki kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (74) yönetimindeki 03 BN 149 plakalı kamyonet, S.G. (32) idaresindeki 03 AAG 038 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler A.K. ve S.G. ile 03 AAG 038 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan H.G. (51), E.N.G. (29), İ.K.G. (24) ve S.G. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı