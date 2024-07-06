Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan K.A.'yı Saraydüzü köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde K.A., isimli şahsın hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs ardından jandarmanın takibi sonrası Saraydüzü köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR