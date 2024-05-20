Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şahıs Ataköy Mahallesi pazar yeri içerisinde yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.K polisin çalışması ile yakalandı. Ataköy Mahallesi pazaryerinde yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR