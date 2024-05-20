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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şahıs, Ataköy Mahallesi pazar yeri içerisinde yakalandı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. A.K isimli şahıs, polisin çalışması sonucunda Ataköy Mahallesi pazaryerinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir şahıs Ataköy Mahallesi pazar yeri içerisinde yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan A.K polisin çalışması ile yakalandı. Ataköy Mahallesi pazaryerinde yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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