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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan F.D. isimli şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesinde hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan F.D. (38) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin peşine düşen ekipler F.D.'yi ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde yakaladı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakalama Ceza Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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