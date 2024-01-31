Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesinde hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan F.D. (38) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin peşine düşen ekipler F.D.'yi ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde yakaladı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR