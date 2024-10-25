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Afyonkarahisar'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.T. isimli şahıs, jandarma tarafından Bolvadin ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.T., isimli şahsın büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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