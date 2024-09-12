Afyonkarahisar'da hafif ticari araç kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaçlık alana giren hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., yönetimindeki 34 KPR 197 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada F.Ö., Y.Ö., M.B.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR