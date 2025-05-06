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Afyonkarahisar'da Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi Düzenlendi
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Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik 'Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi' verildi. Eğitimde trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımı ve kazaların önlenmesine dair bilgiler aktarıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde motosiklet sürücülerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde sürücülere hayati bilgiler aktarıldı.

3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan hafta kapsamında gerçekleştirilen eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. "Birkural1ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, motosiklet kulüplerine üye sürücüler ve bireysel kullanıcılar güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi. Eğitimde, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kazaların önlenmesine yönelik temel sürüş teknikleri anlatıldı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin trafik güvenliği bilincini artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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