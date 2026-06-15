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Almanyalı gurbetçi kazada hayatını kaybetti

Almanyalı gurbetçi kazada hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün Almanya'dan izne gelen bir gurbetçi olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün Almanya'dan izine gelen gurbetçi olduğu öğrenildi.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Dağınık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. idaresindeki 03 HF 199 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Almanya plakalı Emre Hatipoğlu'nun (35) kullandığı DU EH 6606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerinde can pazarı kurulurken, olayda her iki araç sürücüsüyle birlikte O.D., B.D., S.D., S.P., ve M.Y. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar ardından ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi başta olmak üzere farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emre Hatipoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun kullandığı aracı ile gurbetçi oldu Almanya'dan izne geldiği ve Isparta'ya doğru gittiği öğrenildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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