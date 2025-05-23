Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Denetimler: 6 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Denetimler: 6 Gözaltı
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde yasal kalış süreleri sona eren 6 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çerçevesinde il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde yasal kalış süresi sona eren 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında metruk binalardan umuma açık yerlere, terminallerden şehir içi noktalara kadar geniş bir alanda kontroller gerçekleştirildi. Kimlik kontrolüne tabi tutulan bin 503 kişinin 95'ini yabancı uyruklu şahıslar oluşturdu. Bu kişilerden 6'sının ülkede yasal kalış hakkı sona erdiği tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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