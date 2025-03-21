Afyonkarahisar'da Genç, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Afyonkarahisar'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan U., bilinmeyen nedenle babası Önder U. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Hakan U. babasını bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler baba Önder U.'nun öldüğünü belirlerken, oğlu Hakan U.'yu gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Hakan U., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şahıs savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR