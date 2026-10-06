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Afyonkarahisar'da GastroAfyon Festivali'nde polis 2 bin 630 kişiye bilgi verdi

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Afyonkarahisar'da GastroAfyon Festivali'nde polis 2 bin 630 kişiye bilgi verdi
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Afyonkarahisar'daki GastroAfyon Festivali'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı. Stantta 112, KADES ve siber suçlar gibi konularda bilgi verilerek toplam 2 bin 630 kişiye ulaşıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Festival alanında stant açan emniyet müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara; 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, dolandırıcılık, hırsızlık, KADES uygulaması ve 'Kadına El Kalkamaz' projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca siber suçların gerçekleşmeden önce engellenmesi, güvenli internet kullanımı, siber farkındalığın artırılması ile maddi ve manevi zararların en aza indirilmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde toplam 2 bin 630 vatandaşa ulaşılarak çeşitli konularda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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