Afyonkarahisar'da Fırtına Uyarısı: Dikkatli Olun!

Afyonkarahisar Valiliği'nden kent ve bölgesi için fırtına uyarısında bulunularak, vatandaşların özellikle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren bölgemizde yani Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-80 km/saat) hızla emesi bekleniyor. Rüzgarın Cumartesi sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR