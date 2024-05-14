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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi öğretmen yakalandı

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Afyonkarahisar'da görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir öğretmen, polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan S.Y., İstanbul'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın örgütün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Terör 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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