FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahısların deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada haklarında ifade beyanı bulunan, mahrem yöneticilerle görüştüğü tespit edilen, ankesör, büfe ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları belirlenen 6 kamu görevlisi ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı