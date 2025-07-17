Afyonkarahisar'da FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen çalışmalar çerçevesinde örgütün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı S.A., isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR