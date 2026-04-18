Haberler

Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yaşanan kazada, kontrolden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak parçalandı. Sürücü O.K. çarpmanın etkisiyle arka koltuğa fırlayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak köprü bariyerlerini ok gibi saplanarak parçalanan otomobilde sürücü çarpışmanın şiddetiyle fırladığı arka koltukta feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 26 UK 307 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karahisar Köprüsünün girişindeki bariyerlere çarptı. Bariyerlere adeta ok gibi saplanarak parçalanan otomobilde sürücü O.K., çarpmanın etkisiyle arka koltuğa fırlayarak feci şekilde can verdi. Kazada aracın kopan ön tekerlekleri ise aracın durduğu yerden yaklaşık 100 metre geride bulundu. Kaza esnasında otomobilin parçalanması yaşanan olayın şiddetini gözler önüne serdi. Kazada otomobil saplandığı bariyerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası çıkarılabildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

Okul saldırıları sonrası fenomen dizi yayından kaldırıldı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

Okul saldırıları sonrası fenomen dizi yayından kaldırıldı

ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele

Antalya'da diplomasi tarihine geçecek unutulmaz yürüyüş
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı