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Afyonkarahisar'da Fabrika Yangınına Havadan Müdahale

Afyonkarahisar'da Fabrika Yangınına Havadan Müdahale
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Afyonkarahisar'daki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangını söndürmek için helikopterlerle havadan müdahale başladı. Yangın, 13 saatin ardından kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında dün akşam çıkan yangının söndürülmesi için helikopterler ile havadan müdahale başladı.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretilen fabrikada dün akşam saat 19.40 civarında çıktı. 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahalesi ile 13 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için havadan helikopter ile müdahaleye başlandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Aydın'dan gelen helikopterler bölgeye yakın baraj ve göletlerden su alarak yangın bölgesine havadan su bırakmaya başladı. Havadan yapılan müdahale sonrası yangının akşam olmadan tamamen söndürülmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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