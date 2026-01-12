Haberler

Köy evinde çıkan yangın korkuttu

Köy evinde çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, sobanın yakılması sırasında çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde meydana gelen ev yangını korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İcikli köyünde M.E. isimli yaşlı kadın sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evden yoğun dumanların yükselmesine neden oldu.

Evden dumanlar çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare