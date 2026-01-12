Köy evinde çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde meydana gelen ev yangını korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İcikli köyünde M.E. isimli yaşlı kadın sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evden yoğun dumanların yükselmesine neden oldu.

Evden dumanlar çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR