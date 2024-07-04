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Afyonkarahisar'da elektrikli bisiklet kazası: 11 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin 11 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin 11 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Evciler ilçesi Gökçek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (65) idaresindeki 48 R 5991 plakalı hafif ticari araç, Dinar ilçe istikametine seyir haldeyken Gökçek köyü mevkiinde tali yoldan çıkan R.B.K. (11) idaresindeki tescilsiz elektrikli bisikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü R.B.K olay yerinde hayatını kaybederken bisiklette yolcu olarak bulunan M.S.Ç (11) ile hafif ticari araç sürücüsü H.A ve aynı araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. (60) yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise sürücünün tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Evciler Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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