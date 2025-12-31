Düzensiz göçmen operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonunda ikisi organizatör 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste 27 düzensiz göçmen yakaladı. Olayın ardından aracın sürücüsü N.A. ile M.A. ve organizatörler İ.K. ve M.S.M, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 27 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR