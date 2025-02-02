Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 katlı apartmanda yangın! Alevlerin arasında kurtarılmayı bekliyorlar
Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

Afyonkarahisar'da Dolmuş Şoförleri Arasında Silahlı Kavga: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Dolmuş Şoförleri Arasında Silahlı Kavga: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki şoför yaralandı. Yaralıların yardım beklediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alındı.

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şoförlerin yerde kanlar içinde yardım beklerkenki görüntüleri ortaya çıktı. Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan yapılan açıklamada ise olayda kullanılan bıçak ve tüfeğin araçlarda neden bulundurulduğuna değinilmedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve Ö.Ö. arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine saldırdı. Olayda O.Ö. sopa ile darp sonucu yaralanırken, diğer dolmuş şoförü Y.A. ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerde yardım bekleyenlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı

Olay sonrası yaralanan ve yerde yatan şahısların yardım bekledikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde vatandaşların yerde yatan Y.A.'ya kemerle turnike yaparak kan kaybını önlemeye çalıştıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca vatandaşların duruma tepki gösterdikleri de gözlendi.

"Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail'in yeni genelkurmay başkanında Türkiye detayı: En önemli görevi
img

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Canlı anlatım! Kadıköy'de 3 gol var

Kadıköy'de 3 gol var! Tempo inanılmaz
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.