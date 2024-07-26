Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs gece saatlerinde jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.G., isimli şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi gece geç saatlerde Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR