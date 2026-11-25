Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 32 aranan şahıs yakalanırken, 30 kişi ve 39 araca idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 91 şahıs ve bin 683 araç sorgulandı. Denetimlerde 32 aranan şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken, 2 iş yerine idari işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı