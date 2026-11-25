Afyonkarahisar'da denetimlerde 32 aranan şahıs yakalandı, 39 araca ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da kent genelinde yapılan denetimlerde 7 bin 91 kişi ve bin 683 araç sorgulandı; 32 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 30 kişi ile 39 araca idari para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 32 aranan şahıs yakalanırken, 30 kişi ve 39 araca idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 91 şahıs ve bin 683 araç sorgulandı. Denetimlerde 32 aranan şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı.
Öte yandan 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken, 2 iş yerine idari işlem yapıldı.