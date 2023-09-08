Afyonkarahisar'da Dayılar Arasında Çıkan Tartışmada Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da, E.S.'nin (25) çıkan tartışmada dayılarından İbrahim Kazak'ı (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü, Kadir Kazak'ı (40) yaraladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 6 Eylül'de Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı. İbrahim Kazak olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Kadir Kazak ise ambulansla hastaneye götürüldü.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

E.S. suç aleti tüfek ile gözaltına alınırken, ilk ifadesinde; daha önce tartıştığı dayısı Kadir Kazak'ın kendisine hakaret edip, darbettiğini söyledi. Olay günü de diğer dayısı İbrahim Kazak ile tartıştığını, eve gittikten sonra minibüslerinde görevli şoförü tehdit ettikleri için geri geldiğini, çıkan tartışmada 2 dayısını da vurduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) de gözaltına alındı. E.S. ile diğer 6 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

?Diğer yandan, cinayet anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; E.S.'nin elindeki tüfekle dayısı Kadir Kazak'a ateş edeceği sırada bir grubun araya girdiği, E.S.'nin engellenirken yere düştüğü, hemen yerden kalkıp İbrahim Kazak'a ateş ettiği görüldü. E.S.'nin daha sonra yerde yatan Kadir Kazak'ın yanına doğru gittiği, fakat kendisine engel olmaya çalışan gruptakilerden birinin, Kadir Kazak'ın üzerine kapanınca ateş edemediği anlar yer aldı. Kadir ve İbrahim Kazak'ın yerde yattığı sırada E.S.'nin yanlarından uzaklaşması da kameraya yansıdı.