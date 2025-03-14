Afyonkarahisar'da Büyük Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığına yönelik en büyük operasyonlardan birini gerçekleştiren polis ve Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kent tarihinin en büyük silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarından birini gerçekleştiren polis ve Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar sonucu, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ile 80 bin 790 silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.
3 kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan tutuklandığı olayın ardından Vali Yiğitbaşı, operasyonu yürüten Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri ziyaret ederek, tebriklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR