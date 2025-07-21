Afyonkarahisar'da Bıçaklı ve Tüfekli Kavga: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı ve tüfekli kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. (24), husumetlisi A.A. (24) ile köy meydanında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, bıçakla S.S'yi sırtından yaraladı. S.S. de tüfekle A.A'yi sırtından ve bacağından vurdu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR