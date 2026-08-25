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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Tırda 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Tırda 14 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, doğu illerine giden bir tırın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili tır sürücüsü ve bir organizatör gözaltına alınırken, göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda durdurulan bir tırın dorsesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 14 kişi yakalanırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerine sık sık gidip geldiği tespit edilen tır Sultandağı-Çay karayolu Eber mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında römork bölümünden kaçmaya çalışan, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda araç sürücüsü H.A. ile araçta bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen İ.A., göçmen kaçakçılığı çerçevesinde gözaltına alındı.

Yakalanan 14 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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