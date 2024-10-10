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Afyonkarahisar'da Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı
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18 ayrı suç kaydı bulunan ve 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu Salar beldesinde yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlarından toplamda 18 ayrı suç kaydı ile 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A. isimli şahıs Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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